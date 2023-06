Via la catenina dal collo Scippata in strada ai Ciliani

Ancora uno scippo per strada ai danni di una cittadina cinese. L’episodio di microcriminalità si è registrato nella serata di domenica in via Filippo Corridoni, nella zona dei Ciliani, tra le 20.30 e le 21.

Un’azione fulminea da parte di uno scippatore solitario, sembra, che si è avvicinato alla straniera e le ha strappato una catena preziosa dal collo. La donna ha chiesto immediatamente aiuto, mentre lo lo scippatore si è dileguato rapidamente in direzione del centro cittadino. Purtroppo il colpo è stato talmente fulmineo che la vittima non è riuscita a vedere in volto il malvivente. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti della polizia di Stato. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna orientale scossa per l’accaduto, ma non ha saputo riferire ai poliziotti se si trattava di un italiano o di uno straniero. La donna ha fornito informazioni alla polizia circa l’abbigliamento dello scippatore e poco altro.

E per l’ennesima volta le strade cittadine sono teatro di episodi di violenza e di microcriminalità, ormai poco tollerata dagli abitanti sia italiani che stranieri. Basta ricordare il grave fatto avvenuto sabato sera, dopo le 22, sotto i loggiati dei palazzi di via Strozzi, quando una coppia, un uomo settantenne e una donna di 63 anni, sono stati aggrediti da alcuni stranieri (forse nordafricani) che li hanno derubati di un cellulare e qualche centinaio di euro in contanti. Andando a ritroso a giugno, si contano diversi episodi di violenza in strada, come quello accaduto il 7 giugno in piazza del Comune, quando è scoppiata una lite furibonda tra due marocchini e uno è stato ferito con un bicchiere di vetro che gli è stato spaccato in faccia. Una settimana dopo, si è verificato un altro episodio in via Magnolfi quando quattro o cinque giovanissimi, tutti stranieri, hanno iniziato a picchiarsi alle otto la sera, sotto gli occhi allibiti dei passanti e dei residenti. A questi fatti vanno aggiunti ancora una spaccata all’edicola di piazza Duomo, l’accoltellamento in strada in via Frascati, alle 17,30 di un sabato pomeriggio, l’accoltellamento in via Valentini, fra marocchini che vivevano nello stabile occupato tra via Valentini, via Torelli e via Pisano (l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri).

Sa.Be.