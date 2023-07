Via i sacchi neri: sono rimasti in strada due mesi

"Abbiamo dovuto convivere per due mesi con questi sacchi neri, senza sapere chi li avesse lasciati in strada. Due mesi di disagio, nei quali le nostre continue chiamate ad Alia non sono bastate per farli rimuovere. Adesso, dopo che abbiamo alzato la voce, finalmente sono venuti a raccoglierli. Non ne potevamo davvero più". Le richieste di Carmela Campanile e di un gruppo di residenti di via Matteo Degli Organi a Galciana sono state esaudite. Già, perché nel corso della mattinata di ieri finalmente Alia ha risolto la faccenda, portando via i sacchi neri che occupavano il marciapiede.

"I rifiuti si trovavano proprio sotto le finestre del nostro condominio, così ci siamo visti costretti a tenerle chiuse negli ultimi due mesi per il cattivo odore che i sacchi emanavano e perché non sapevamo con esattezza cosa contenessero".

A questo interrogativo risponde Alia: all’interno dei sacchi c’era lana di roccia. Un rifiuto particolare ed è per questo che la società ha impiegato così tanto tempo per rimuovere la spazzatura. Questo ritardo tuttavia ha causato non pochi disagi. Non solo per i residenti che hanno dovuto convivere con i sacchi neri per due mesi, ma anche per chi è passato a piedi dal marciapiede dove erano stati abbandonati i sacchi.

"Quando transitava una mamma con un passeggino o una carrozzina con un disabile era un guaio. Addirittura – continua Carmela – ho visto con i miei occhi un anziano inciampare e rischiare di essere investito. Sostanzialmente, per attraversare quel punto si doveva finire in mezzo alla strada e, soprattutto per le persone più in là con l’età, era un grosso rischio. Durante gli ultimi due mesi abbiamo contattato anche i vigili urbani per cercare di risolvere il problema, ma ci hanno risposto che la questione era di competenza di Alia e che non potevano fare nulla. In generale ho avvertito una grande indifferenza. Ma l’importante è che finalmente si sia risolto tutto".

Francesco Bocchini