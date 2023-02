Via Foscolo, lavori a ritmo serrato L’intervento è finanziato dal Pnrr

Riqualificazione di via Foscolo, i lavori procedono a ritmo serrato. Il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini, insieme all’architetto Lorenzo Ricciarelli, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Poggio a Caiano, hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo sul cantiere. Il lavoro è grande e impegnativo, del costo complessivo di 800mila euro, finanziato interamente con i fondi del Pnrr.

L’intervento comprende il tratto fra via Granaio e via Ginepraia e prevede la realizzazione di un percorso pedonale e altre azioni necessarie alla messa in sicurezza della zona: il rifacimento del manto stradale e il risanamento di quello fessurato; lo spostamento dei pali di illuminazione e la sostituzione di quelli deteriorati; l’adeguamento delle caditoie; la sostituzione e integrazione di tutti i segnali verticali, oltre al rifacimento e miglioramento di tutta la segnaletica orizzontale. "Siamo soddisfatti di come stanno procedendo i lavori. L’amministrazione ha risposto alle segnalazioni dei cittadini, che da tempo chiedevano un intervento in quell’area"" ha spiegato Puggelli. L’assessore Bertini ha evidenziato che i cantieri non si sono mai fermati: "Sono stati portati avanti nel rispetto dei programmi previsti, nonostante la pandemia".