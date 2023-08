Via di Montemurlo chiusa per lavori Tutte le devizioni

Occhio al traffico. Chiusura della viabilità in via di Montemurlo fino al prossimo 11 agosto per lavori di ripristino e consolidamento del paramento murario di tratto di argine del torrente Bagnolo. L’intervento è stato richiesto dalla Regione e dal Genio Civile. Durante la chiusura di via di Montemurlo il traffico veicolare sarà deviato: i veicoli provenienti dal lato di via Pistoiese con direzione via Di Vittorio in località Bagnolo (Comune di Montemurlo) saranno deviati in via Pistoiese, viale dell’Unione Europea, via Boito (Comune di Montemurlo), via Parugiano di Sotto, via dell’Agricoltura, via Labriola, via Berlinguer e via Di Vittorio. Il traffico veicolare proveniente invece dal lato di via Di Vittorio nella frazione di Bagnolo con direzione via Pistoiese (comune di Prato) sarà deviato in via Cuneo, via Lunga, via Berlinguer, via Labriola, via dell’Agricoltura, via Parugiano di Sotto, via Boito, viale dell’Unione Europea e via Pistoiese.