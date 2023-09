Via delle Rocche fra trekking, degustazioni e Valbisenzio: scopri l'antico territorio

Il battesimo del cavaliere, l’affascinante visita alle antiche prigioni, i percorsi medievali in un territorio costellato di torri e rocche. Domani e domenica alla Rocca di Vernio e degli antichi camini che vi conducono, riparte in Val di Bisenzio il festival diffuso de La via delle Rocche con La Rocca svelata.

La Rocca di Vernio e il suo giardino aprono le porte al pubblico grazie alla disponibilità del conte Santellocco Gargano, attuale proprietario. Una due giorni tra trekking, concerti, incontri e degustazioni. Domani si comincerà alle 14.30 con il “Trekking sulle tracce della storia”, a cura di Legambiente con Giulia Padovani. Si parte dalla chiesa di Costozze per arrivare alla Rocca di Vernio con un percorso di media difficoltà di 8 chilometri per 5 ore. Alle 16.30 “La fine del medioevo alla Rocca: storia e storie”, visita alla Rocca di Vernio. Dalle 18 alle 21 “Medii Aevi in Arce”, animazione a tema medievale a cura della Pro Loco di Luciana. Per i più piccoli anche il battesimo del cavaliere. Dalle 19.30 “Medieval Street Food”, assaggi a cura della Pro Loco di Luciana. Alle 21 “Armonie crepuscolari”, concerto-spettacolo a cura dell’associazione Mario Lucci-Musica e cultura. Domenica alle 15 ritrovo in piazza del Comune a San Quirico per il “Trekking sulle tracce della storia”, che stavolta conduce i partecipanti alla Rocca di Vernio in 3 chilometri e circa 3 ore di cammino. Dalle 15 si parte di nuovo “Alla scoperta della Rocca di Vernio” con la visita guidata. Alle 17 “Bevande medievali: profumi e curiosità del passato”. Alle 18 “Castello in festa”, concerto-spettacolo. Sempre domenica, ci si sposta a Montemurlo, all’azienda agricola Il Poggiolino per “Saperi e sapori dei territori della via delle Rocche, la prima tappa: Montemurlo”. Prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.