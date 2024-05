Via delle Fonti martedì chiude il sottopasso

Martedì 14 maggio dalle 8.30 alle 19 il sottopasso di via delle Fonti all’altezza di via Moro sarà chiuso temporaneamente al traffico per consentire i lavori di posa del portale limite sagoma utili per i mezzi in passaggio. I lavori si sono resi necessari per preservare l’integrità del sottopasso, che è stato spesso luogo di incidenti a causa dei mezzi troppo alti che vi rimanevano incastrati, per questo motivo e per evitare incidenti futuri m,artedì verrà posizionata prima dell’ingresso una struttura di ferro con forma a ’C’ di altezza di 3 metri equivalente a quella del sottopassaggio, in modo tale che i mezzi più alti si fermino prima e non raggiungano la galleria creando danni strutturali e allo stesso tempo intralcio alla circolazione.

In via delle Fonti nel tratto compreso tra l’incrocio con via Strobino e l’incrocio con via Campostino di Santa Maria a Colonica è previsto divieto di transito sia per le automobili che per i pedoni. Dalle 8.30 alle 19 la deviazione per chi proviene da via Campostino di Santa Maria a Colonica e vuole raggiungere via Nea Ionia sarà in via Papi, via Dami, via del Ferro, via Moro e via Berlinguer. Viceversa, chi proviene da via Nea Ionia e vuole raggiungere via Campostino di Santa Maria a Colonia sarà deviato in via Tourcoing, via Berlinguer, via Moro e via del Ferro.

Occhio quindi alle devizioni nella giornata di martedì.