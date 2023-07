Via delle Cave ora è sicura Pizzidimonte può sorridere

La storia di via delle Cave a Pizzidimonte è stata lunga e costellata di proteste e preoccupazioni da parte dei residenti. D’altronde i continui movimenti franosi all’interno della collina, registrati fra il 2010 e il 2014, avevano messo in allerta lo stesso Comune che aveva chiuso la strada e affidato a Consiag un intervento di puntellatura in legno. Un cantiere che però dopo anni non era più sicuro e che quindi ha portato a nuovi lavori, stavolta per un importo di 170.000 euro che l’amministrazione comunale riuscirà a coprire tramite fondi del Pnrr. Il muro in via delle Cave è stato rinforzato con una batteria di pali di 25 metri che ha permesso di non occupare le proprietà dei privati con le strutture. Il costo di realizzazione è comprensivo anche del netto incremento del prezzo dei materiali (+136% sulle armature dei pali) avvenuto dopo il 2021. "Lo smottamento avvenuto alcuni anni fa aveva interrotto la pedecollinare impedendo l’accesso e invadendo anche un’area privata, per questo la realizzazione del muro di contenimento era uno degli impegni che ci eravamo presi con la cittadinanza – sottolinea l’assessore alla città curata Cristina Sanzò, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo a Pizzidimonte assieme al sindaco Matteo Biffoni e al capogruppo Pd Marco Sapia –. Abbiamo intercettato un finanziamento ministeriale, poi rientrato nel Pnrr e nel frattempo abbiamo realizzato l’opera, risolvendo il problema".

L’intervento e la situazione sono stati a lungo seguiti dal consigliere Pd di zona Sapia, che oggi vede finalmente risolto il problema: "Era un intervento atteso dalla cittadinanza dopo anni di chiusura – sottolinea –. Adesso la strada è di nuovo percorribile con lavori che mettono in sicurezza il passaggio delle auto e della ciclopedonale, con la sistemazione di un passamano. Di fatto questo è diventato un punto panoramico della frazione della Querce, visto anche il passaggio della pedecollinare". Nel constatare la conclusione dei lavori il primo cittadino ha ricordato come "questa era una delle situazioni che dimostrano quanto possa essere fragile il territorio perchè in caso di piogge straordinarie ci potevano essere pericoli per Pizzidimonte e La Querce. Ci vuole molta attenzione nella gestione del territorio. Noi ce la mettiamo tutta e sollecitiamo gli enti competenti a fare lo stesso per la manutenzione di fiumi, sponde, greti".