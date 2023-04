Via Curtatone, cresce la protesta "Ostaggio di ladri e balordi"

C’è esasperazione fra i residenti di via Curtatatone, per la presenza ormai costante di sbandati, spacciatori, tossicodipendenti.

I problemi emergono soprattutto nelle ore serali, ma anche durante il giorno, alla luce del sole, la situazione non è tranquilla. Delle preoccupazioni di chi abita nella zona si fanno portavoce Rita Pieri e Marianna Baldi, rispettivamente coordinatrici regionale e provinciale di Azzurro Donna, entrambe residenti in via Curtatone.

"La situazione sta diventando davvero pesante – denuncia Pieri –: non possiamo lasciare aperto il cancello di casa neanche per un attimo, magari per portare fuori i rifiuti della raccolta porta a porta, perché c’è chi è pronto a entrare nei nostri giardini e nelle nostre abitazioni. I furti sulle auto sono all’ordine del giorno, lo spaccio sotto i nostri occhi. Abbiamo chiesto al Comune maggiori passaggi della polizia municipale, specie nelle ore notturne. In effetti l’altra notte i vigili sono passati. Per fare multe ai residenti.. Insomma, il danno e la beffa".

Le fa eco Marianna Baldi. "Siamo davvero molto amareggiati, mia madre ottantaquattrenne ha paura a rientrare in casa – racconta –. L’altra sera dopo cena una ragazza tossicodipendente è entrata in casa nostra... L’auto di mio figlio è continuamente oggetto di “ispezioni” da parte dei furfantelli che bazzicano da queste parti. Non ci sentiamo più sicuri, siamo sempre sul chi va là, non è giusto vivere così. E arrivano anche le multe...".