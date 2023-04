Via Crucis, messa e ostensione I riti della Pasqua senza restrizioni

Passione, morte e resurrezione. Sono i tre passaggi culminanti della vita di Cristo che le parrocchie pratesi e i fedeli si apprestano a vivere con i tradizionali riti, sospesi negli ultimi anni a causa del Covid. La passione e la morte di Gesù Cristo sono gli eventi di cui si fa memoria oggi.

Venerdì Santo. Giornata di silenzio, astinenza e digiuno. In duomo alle 9 ufficio delle Letture e canto delle Lodi, mentre alle 17,30 la celebrazione della Passione, presieduta dal vescovo. La Via Crucis torna in ospedale con la processione che girerà intorno al Santo Stefano alle ore 15,30. A presiedere il rito sarà il vescovo Giovanni e le stazioni sono animate dai gruppi che prestano volontariato in ambito sanitario. Alle 21,15, con partenza da piazza Santa Maria delle Carceri si tiene la Via Crucis organizzata dal vicariato del centro storico. La processione passerà intorno al Castello dell’Imperatore, da lì in via della Fortezza, poi il giro intorno al Castello dell’Imperatore e ritorno in piazza davanti alla basilica. Testi e canti sono a cura dell’oratorio di Sant’Anna, del gruppo scout Prato 4 e dei ragazzi del catechismo.

Sabato santo. In duomo, sempre alle 9, si tiene l’Ufficio delle letture e il Canto delle lodi. Alle 22 ha inizio la solenne veglia pasquale; tutte le celebrazioni sono presiedute dal vescovo. Nella basilica di S. Maria delle Carceri si tiene, alle ore 9,30, una preghiera particolare, "l’Ora della Madre", per meditare sul mistero della Croce. Alle 22,30 la veglia pasquale nella basilica di San Vincenzo Ferreri. Poi, alla mezzanotte, si scioglieranno in diocesi tutte le campane.

Domenica di Pasqua. Alle 8,30 il vescovo celebra la prima messa del giorno per i detenuti del carcere della Dogaia. Alle 10,30 messa solenne in duomo con benedizione papale. Ci sarà la Cappella Musicale della Cattedrale. Alle 16,30 musiche d’organo eseguite dal canonico Marco Pratesi mentre alle 17,30 vespri solenni e ostensione del Sacro Cingolo mariano presieduta dal vescovo.