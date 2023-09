Via Ciulli, si va verso la riapertura. Affidati i lavori per il sottopasso

Prato, 25 settembre 2023 – Il 5 ottobre cadrà il tredicesimo anniversario della tragedia di via Ciulli, dove morirono annegate tre donne di nazionalità cinese. E proprio in prossimità di questa data, dopo un’attesa infinita, lungaggini burocratiche, trafile giudiziarie, nascita di comitati e fiaccolate, potrebbero iniziare i lavori propedeutici per la riapertura del sottopassaggio della discordia. Quando si parla di via Ciulli il condizionale è d’obbligo, perché l’intoppo è sempre dietro l’angolo, ma stavolta almeno c’è la certezza dell’aggiudicazione dei lavori.

L’intervento nel sottopasso sarà duplice: da un lato la parte impiantistica che è stata assegnata a ‘Lacquacad’ di Capannori per un importo di 100mila euro, con un ribasso del 5%, dall’altro il rifacimento della strada affidato a Endiasfalti di Agliana per 74mila euro. L’importo dei lavori è di 200mila euro. Rispetto all’annuncio dello scorso giugno del Comune, i lavori in via Ciulli ritarderanno così di un altro mese. L’amministrazione comunale parlava infatti di inizio cantiere per i primi giorni di giugno, mentre in realtà si andrà almeno ai primi d’ottobre. La previsione di completare i lavori per fine anno si fa quindi complicata. Più facile che possano terminare per fine gennaio 2024; mentre la procedura di collaudo degli impianti avverrebbe intorno a febbraio. Insomma, di questo passo il sottopassaggio rischia di riaprirsi in piena campagna elettorale. Entrando nel merito del piano, il progetto comprende la riqualificazione stradale ed edilizia, la sostituzione della rete elettrica e delle pompe attuali con un nuovo impianto di sollevamento acque, l’installazione del sistema di segnalazione semaforica e rilevazione allagamenti.

La progettazione definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione è stato affidato all’ingegner Malossi di A4 Ingegneria, lo stesso professionista che si sta occupando della cassa d’espansione al nuovo ospedale di Galciana. L’opera da 25mila metri cubi in funzione della nuova palazzina del Santo Stefano servirà anche a garantire la sicurezza idraulica dell’area intorno ai torrenti Vella e Iolo, e quindi pure del sottopasso di via Ciulli, così come richiesto dalla magistratura. I lavori conclusivi alla cassa d’espansione andranno di pari passo con quelli al sottopasso perché il sistema è strettamente correlato. E solo una volta tutto in funzione il tunnel di via Ciulli potrà essere riaperto al traffico veicolare e pedonale.