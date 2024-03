Via Catani e Strozzi: caos cantieri: "Tempi certi, le attività fanno fatica"

Continuano a destare non poche polemiche alcuni cantieri sparsi per la città. In particolare quelli in via Strozzi, dove sono in corso i lavori di scavo per la realizzazione della rete idrica, e quelli che a breve interesseranno via Catani. Qua, dopo le operazioni per la sostituzione della rete idrica, si vivrà una vera e propria rivoluzione. Il progetto in zona Mezzana prevede infatti l’addio ai controviali, che saranno rimpiazzati da un’unica isola centrale dove verranno piantati degli alberi, mentre ai lati troveranno posto due bike line per i ciclisti. In programma c’è anche la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e luminosi e il potenziamento dell’illuminazione.

Dopo la presa di posizione dei commercianti delle due strade contro gli interventi (posizione dettata da motivazioni differenti, ma con un comun denominatore, ossia il calo di clienti), anche Confcommercio Pistoia e Prato è scesa in campo. "Rispetto ai lavori in corso in via Catani e in via Strozzi, abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con l’amministrazione comunale, al fine di ricevere un cronoprogramma dettagliato delle opere in corso. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo il disagio per le attività delle zone interessate", sottolineano da Confcommercio. In merito alle lamentele di negozianti e residenti per il mancato avviso circa l’apertura dei cantieri, l’associazione aggiunge che "in prospettiva futura sarà necessario impostare canali comunicativi che consentano alle attività di apprendere con congruo anticipo il piano dei lavori. Nel frattempo, ci impegneremo per ottenere tempistiche certe e vigilare su di esse". Ma l’intervento di Confcommercio potrebbe non limitarsi a questo.

"Inoltre, se ne ravviseremo l’opportunità, avanzeremo proposte di modifica ai cantieri che vadano nella direzione di attutire i problemi per chi lavora in queste porzioni di città e per chi vuole frequentarle. Le opere – concludono – sono senz’altro passaggi necessari in termini di manutenzione e miglioramento infrastrutturale delle reti viarie, ma è altrettanto fondamentale mettere in campo tutte quelle misure più idonee a consentire a questa rilevante parte di tessuto economico cittadino di continuare a lavorare in serenità".

Francesco Bocchini