Via Bisenzio, no al degrado I residenti sono sentinelle

Cittadini-sentinelle per scoraggiare i furbetti dei rifiuti. Lente d’ingrandimento sul problema dell’abbandono della spazzatura nell’incontro tra il Comitato cittadini del Lungo Bisenzio di Prato e Alia andato in scena nei giorni scorsi. In particolare si cerca di combattere il degrado attuando una sinergia tra residenti e azienda, grazie alle segnalazioni dei cittadini che vivono nella zona e l’attività di vigilanza di Alia lungo via Firenze.

Il problema ricorrente che i cittadini vogliono contribuire a risolvere è l’abbandono di rifiuti domestici fuori dagli appositi cassonetti e non mancano nemmeno rifiuti ingombranti lasciati arbitrariamente da persone che non abitano nel quartiere. Anche i cestini della pista ciclabile sono spesso pieni di sacchetti dell’immondizia. Il Comitato chiede che i cittadini segnalino i comportamenti scorretti, mentre Alia sta conducendo controlli anche per accertare la corretta differenziazione dei rifiuti esposti per il ritiro. Non solo, Alia ha già individuato e contattato persone che ripetutamente hanno contravvenuto ai corretti comportamenti. La vigilanza dei cittadini ed i controlli di Alia sugli abusi riscontrati stanno dando risultati e c’è la comune volontà di continuare su questa strada.

"Siamo soddisfatti di questa collaborazione con Alia. Effettuiamo segnalazioni, sollecitiamo interventi e insieme individuiamo soluzioni appropriate per il nostro territorio che ci sta molto a cuore", sottolineano il presidente e il segretario del Comitato, Vincenzo Ceragioli e Antonio Carrozza.

Intanto sabato 6 maggio per sottolineare l’impegno a mantenere il verde urbano ben curato e libero da immondizia, il Comitato ha annunciato la seconda edizione di "Along Bisenzio Cleaning Day", in collaborazione con Legambiente, nell’ambito del progetto "Puliamo il Mondo". Si ripete così l’azione di volontariato ambientale che lo scorso anno riscosse grande partecipazione.

I volontari raccoglieranno i rifiuti abbandonati sia lungo la ciclabile che sull’argine del Bisenzio e il materiale raccolto sarà poi conferito ad Alia. Per ogni segnalazione e informazione: [email protected] e la pagina Facebook.