Via Berlinguer, moto contro auto. Grave ragazzino: interviene Pegaso

Prima lo schianto e poi la corsa disperata all’ospedale in elisoccorso. Grave incidente ieri pomeriggio tra un’auto e una moto in via Berlinguer all’altezza di via Michelangelo. Ad avere la peggio è stato il motociclista, appena 17 anni, di Prato, che si è scontrato con un jeep Renegade che procedeva nel senso di marcia opposto. Ancora da accertare le cause dell’incidente al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto insieme ai mezzi di soccorso. Forse un malore del giovane che ha perso il controllo del mezzo oppure una manovra azzardata: le piste restano tutte aperte al momento.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ai sanitari intervenuti con l’ambulanza e con l’auto medica. Immediata la scelta di allertare l’elisoccorso che ha trasferito il 17enne in ospedale. Lo schianto frontale è stato tremendo, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso e si trova ricoverato in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive per le sue condizioni. L’incidente avvenuto poco dopo le 18, proprio nel momento di maggior traffico per il rientro a casa dal lavoro, ha causato gravi ripercussioni sulla viabilità che è andata totalmente in tilt.

È stato necessario chiudere via Berlinguer in direzione Prato Montemurlo: le auto sono state fatte deviare verso la vecchia Montalese, ma le ripercussioni sul traffico sono state comunque pesantissime.

Resta da capire cosa sia potuto succedere e perché il giovane è finito contro l’auto che proveniva nel senso opposto al suo. Le indagini della polizia municipale di Montemurlo cercheranno di fare luce sulla dinamica anche grazie alla telecamere che si trovano nella zona. Al momento entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono sotto sequestro.

Silvia Bini