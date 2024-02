Via Berlinguer e via Scarpettini. Ecco le due strade più pericolose

Maglia nera per via Berlinguer, via Scarpettini e via Montalese. Le tre arterie principali della viabilità cittadina si confermano le strade con maggior rischio di incidenti. Un dato da non sottovalutare è che per il quarto anno consecutivo sulle strade montemurlesi non si registrano vittime. Negli ultimi 23 anni a Montemurlo il numero complessivo degli incidenti è in costante calo: nel 2023 si sono verificati 87 sinistri di cui 55 con feriti e 32 solo danni. In totale le persone che hanno riportato lesioni sono state 60 di cui due in prognosi riservata. Un dato in calo anche rispetto agli anni pre-pandemia: nel 2019 gli incidenti furono 97, di cui con lesioni 63 e 34 con soltanto danni ai veicoli. La mancata precedenza è la causa più frequente degli incidenti con feriti, seguita dalla velocità non adeguata. Per gli incidenti senza feriti ma con soli danni a cose è la distrazione causata dai telefonini.

"Per fortuna a Montemurlo non abbiamo ’black point’, cioè quei punti della rete stradale dove si verificano sempre incidenti, che invece un tempo esistevano - spiega l’ispettore della Polizia Municipale di Montemurlo Stefano Grossi -. Merito di un lavoro portato avanti negli anni dall’amministrazione comunale che ha agito da un lato sul miglioramento delle infrastrutture stradali, ad esempio togliendo gli incroci a raso, e dall’altro ha investito in formazione, prevenzione, controlli che hanno scoraggiato comportamenti scorretti alla guida".

In base ai dati forniti dal comando di via Toscanini che prendono in considerazione l’età delle persone coinvolte in incidenti nell’ultimo anno, emerge che la fascia più esposta è quella dai 41 ai 50 anni (21 persone coinvolte senza lesioni, 11 con lesioni, una in prognosi riservata), seguita dalla fascia tra 51 e 60 anni con 18 persone senza lesioni e 9 ferite. Per fortuna un solo bambino nella fascia d’età 0-10 anni è rimasto coinvolto in un incidente che ha riportato lesioni (furono tre nel 2022).

Il tardo pomeriggio rimane la fascia oraria a far registrare il maggior numero di sinistri, in particolare tra le ore 18 e le 19, fascia oraria di rientro dal lavoro durante la quale nel 2023 si sono verificati ben nove incidenti. Fasce a rischio anche le ore tra le 10 e le 11 di mattina e tra le ore 20 e le 21, orari durante i quali si sono registrati rispettivamente 8 incidenti.

