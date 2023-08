Via Ariosto, caso Dengue I consigli per la salute

C’è stata una sola disinfestazione contro la zanzara tigre, principale vettore nella potenziale trasmissione della Dengue, in via Ariosto e nei dintorni, dopo che è stato accertato dall’ospedale Santo Stefano un caso di infezione in un cittadino rientrato da un viaggio in paese tropicale. Su proposta dell’Asl, il Comune di Prato ha disposto l’intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida effettuato dalla ditta La Saetta nella sola serata di lunedì alle 18 (non si è ripetuta ieri mattina come indicato in un primo momento). I residenti hanno lamentato una informazione insufficiente riguardo ai provvedimenti presi, tanto che c’è chi ha sospeso l’attività lavorativa nella mattinata di ieri pensando che si sarebbe ripetuta la disinfestazione. Intanto il servizio di Igiene Pubblica dell’Asl ha predisposto l’inchiesta epidemiologica. L’intervento di disinfestazione, condotto dai tecnici della Prevenzione del Servizio Igiene Pubblica insieme alla polizia municipale e alla ditta individuata dal Comune, si è svolta dopo che la popolazione è stata avvisata delle precauzioni da osservare tramite volantinaggio porta a porta. Se durante le operazioni di disinfestazione è stato raccomandato di chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio aria, di tenere in casa gli animali domestici, l’Asl ha dato ulteriori informazioni riguardo agli orti. L’invito è stato di proteggere frutta e verdura con teli di plastica e di attendere 15 giorni prima di consumarei prodotti esposti all’operazione. Prima di mangiare la verdura è necessario lavarla abbondantemente con acqua corrente come pure è opportuno sbucciare la frutta.

Ricordiamo le vie interessate dalla disinfestazione: via Ariosto dal civico 33 al civico 61 e poi dal civico 22 al civico 38; via Stella Alpina dal civico 6 al civico 18 e poi dal civico 13 al civico 17; il passaggio pedonale in continuità con via Stella Alpina che unisce via Ariosto a via Tasso; via dell’Ippodromo dal civico 8 al 62 e il lato di fronte dal civico 1 e lungo il giardino pubblico fino al corrispettivo del civico 8; via edera dal civico 2 al civico 10 e dal civico 5 al civico 9; via del Purgatorio dal civico 71 al civico 59 fino all’incrocio con via Tasso; via Tasso dal civico 55 al civico 19.