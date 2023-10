Via all’elezione del consiglio comunale dei ragazzi

Nasce il consiglio comunale dei ragazzi. Un atto che parte dalla precisa volontà dell’amministrazione, insieme al comprensivo Margherita Hack e alla scuola Ancelle Sacro Cuore, di rendere partecipi gli studenti e le studentesse delle elementari e medie alla vita politica e pubblica.

"Il consiglio dei ragazzi è lo strumento per lavorare insieme per formare cittadini consapevoli di diritti e doveri", spiega la presidente del consiglio comunale, Federica Palanghi. "Sono certa che i nostri studenti sapranno portare idee e proposte per migliorare ed arricchire la comunità". Il consiglio comunale dei ragazzi avrà la durata di due anni e sarà composto da 16 consiglieri. Tutti gli alunni iscritti alle classi quarte e quinte e l’intero ciclo della Salvemini-La Pira faranno parte dell’elettorato. Gli ambiti di programmazione a cui gli studenti potranno lavorare sono la pubblica istruzione, l’ambiente, le politiche giovanili, lo sport, le pari opportunità, la cultura e le politiche sociali. Il consiglio comunale dei ragazzi lavorerà in stretta collaborazione con il consiglio degli adulti. Al termine della discussione i ragazzi potranno inviare al Comune gli esiti finali della discussione e degli argomenti trattati. Sarà anche eletto un sindaco che rappresenterà tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.