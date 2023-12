Via alle vacanze sulla neve. Sull’Appennino si scia

L’inverno non è ancora cominciato, ufficialmente, eppure ha subito iniziato a fare la voce grossa: sopra i mille metri di quota l’Appennino è avvolto da un manto bianco, comprese le località sciistiche della Montagna Pistoiese, l’Abetone e la Doganaccia. A partire da domani buona parte degli impianti di risalita saranno aperti: una partenza così, con la giusta quantità di freddo e soprattutto tanta neve naturale, non si vedeva da tanto tempo. Al passo dell’Abetone, infatti, ci sono circa 25 centimetri di neve che aumentano salendo di quota. Come ciliegina sulla torta anche le previsioni meteorologiche per il fine settimana sono buone: nuvoloso e un pochino di nevischio venerdì, poco nuvoloso sabato e domenica. Se non è la partenza perfetta, poco ci manca.

Semaforo verde, in tutti i sensi, anche dal punto di vista della viabilità: la strada per Abetone e Doganaccia è sgombra da cantieri di una certa rilevanza anche se, come abbiamo imparato, nei fine settimana è sufficiente il traffico intenso verso le piste a creare file e allentamenti. Code che però gli appassionati di sci che si preparano per la prima discesa stagionale sono pronti ad affrontare.

In Val di Luce da oggi è confermata l’apertura della seggiovia Sprella e della sciovia Jolly, da domani l’Abetina e la seggiovia passo d’Annibale fino alla stazione intermedia. Dita incrociate per la seggiovia del Gomito che potrebbe essere aperta entro sabato. Aperta anche l’ovovia, da domani.

Impianti aperti anche alla Doganaccia: la pista 1, 3, 4 e il campo scuola saranno sicuramente pronte per il fine settimana, mentre per le altre piste potrebbe essere possibile dover aspettare ancora qualche giorno.

Vediamo i prezzi: ad Abetone il giornaliero nei festivi e prefestivi costa 48 euro (online) o 49,50 (in biglietteria); 36 o 37,50 euro, invece, nei giorni feriali, rispettivamente online e in biglietteria. Sconti per gruppi di studenti e per bambini di circa 10 euro a skipass. Il listino completo è scaricabile sul sito multipassabetone.it.

Alla Doganaccia, invece, nei festivi il costo è 25 euro o 29 euro, a seconda di avere accesso, o meno, alla funivia da Cutigliano. Il prezzo scende a 21 e 26 euro nei giorni feriali.

Francesco Storai