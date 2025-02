Via alla fusione dello Spi Cgil di Prato e Pistoia: a Montemurlo due assemblee congiunte

Prato, 10 febbraio 2025 - Sono iniziate le procedure di fusione dello Spi Cgil di Prato e di quello di Pistoia. Nell'ambito del percorso che sta coinvolgendo entrambe le Camere Generali del Lavoro, anche il sindacato dei pensionati sta portando avanti il cammino di unificazione delle strutture di Prato e Pistoia. Le due assemblee congiunte, che hanno predisposto i dispositivi di scioglimento e di fusione delle due categorie, si sono tenute la scorsa settimana alla Sala Banti di Montemurlo. Adesso il cammino prevede le assemblee di base e i congressi delle leghe (le varie sedi dei due Spi Cgil di Prato e Pistoia), per poi arrivare alla data del 9 maggio, quando è previsto il congresso finale di fusione dei due territori.

“Questa fusione manterrà le specificità dei territori e andrà a rafforzare l'azione dello Spi nei confronti degli iscritti e delle persone – spiega Luciano Lacaria, segretario generale provinciale dello Spi Cgil di Prato - Si vanno a unire le esperienze dei due gruppi dirigenti e questo ci permetterà di erogare un servizio sempre migliore, unificando le risorse umane e quelle economiche per essere sempre più a disposizione del territorio”. Ricordiamo che gli Spi Cgil di Prato e Pistoia in totale contano su oltre 29.000 iscritti. Il sindacato porta avanti servizi di sportello sociale, poi la parte fiscale in collaborazione con il Caf, quella previdenziale assieme all'Inca, e ancora le Botteghe della Salute. Col percorso di fusione inoltre ci sarà un rafforzamento dell'attività di contrattazione socio-sanitaria, dei percorsi sulla legalità, dell'impegno sui temi di cultura generale e in assoluto delle attività per il benessere delle persone. “Le esperienze messe insieme ci rafforzeranno – conclude Lacaria - e ci renderanno sempre più presenti nelle nostre battaglie storiche e in quelle che ci attendono nei prossimi mesi”.