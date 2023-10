Via al recupero di un edificio storico. Undici case per chi è in difficoltà

Dopo la sospensione del cantiere, un contenzioso legale e cospicue infiltrazioni d’acqua che hanno sensibilmente danneggiato l’immobile, sono ripartiti e quasi finiti i lavori di messa in sicurezza della palazzina di via Bologna, all’angolo con via Franceschini e via Battisti, adibita a case popolari. Si tratta di un immobile di pregio, di inizio Novecento, che si sviluppa su tre piani e che a lungo ha ospitato dodici case per l’edilizia pubblica residenziale. Poi, sopraggiunta la necessità di riqualificare l’immobile dal punto di vista energetico (la vecchia centrale termica era ormai fuori uso), si è andati incontro a una vicenda infinita, fatta di continui colpi di scena, con l’impresa che originariamente si era aggiudicata i lavori che nel 2019 ha interrotto il cantiere andando in causa con Epp e con l’acqua piovana che dal tetto si è infiltrata all’interno degli ambienti comuni del palazzo, finendo per danneggiare tetto, scale e interni.

"Era necessario scongiurare il pericolo di crolli – spiega la presidente Epp, Marzia De Marzi –, e quindi siamo intervenuti tempestivamente con una progettualità che potesse preservare l’immobile e il suo valore all’interno del patrimonio comunale. Fortunatamente siamo riusciti a intervenire per tempo e ora la fase della messa in sicurezza è ormai al termine". In corso infatti ci sono le opere per il completamento delle strutture e al contempo Epp sta ultimando la progettazione esecutiva per la definitiva riqualificazione energetica dell’immobile. Nel frattempo si è proceduto a blindare anche la palazzina, così da evitare occupazioni abusive, che avrebbero rallentato anche l’attività di cantiere. Nel nuovo piano condiviso col Comune le case da dodici diventeranno undici, dopo una razionalizzazione funzionale degli spazi all’interno della struttura di via Bologna. Le abitazioni vanno dai 48 ai 77 metri quadri, ognuna è dotata di ripostiglio nella resede esterna, e c’è pure un vano tecnico condominiale. Il finanziamento regionale, nell’ambito di un protocollo d’intesa col Comune e con Epp, ammonta a 1,6 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altre risorse per l’ultimazione della fase conclusiva del cantiere che restituirà l’immobile rinnovato al territorio.

"Abbiamo provveduto a un adeguamento igienico sanitario nell’immobile – prosegue De Marzi –, e a una distribuzione degli spazi più consona alle esigenze attuali. Al netto di quanto accaduto nel recente passato, per noi questo è un immobile importante, che si va a inserire nello schema complessivo provinciale di alloggi popolari e che ci consente di ampliare la capacità di risposta alle centinaia e centina di persne che ci chiedono un alloggio Erp".