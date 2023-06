Via ai lavori sulla Sp3: scatta l’ora X I residenti: "Siamo tagliati fuori"

Scatta l’ora X per i lavori sulla Sp3: la Provincia di Prato, che si occuperà di demolire e ricostruire il ponte che a L’Acqua collega Prato con Pistoia, ha comunicato la data di avvio del cantiere, che starà aperto per 6 mesi con la relativa interruzione della principale arteria, la Sp3, che collega i borghi della vallata della Limentra Orientale con la piana. La data, già arrivata da "voci" ai residenti che da mesi chiedono di avere un po’ di preavviso ma comunicata ufficialmente soltanto ora, è il primo luglio: da quel giorno sarà possibile arrivare, tramite la provinciale dell’Acquerino, solo alla prima parte dell’abitato de L’Acqua, l’altra parte del borgo e le altre frazioni da lì a Suviana sara raggiungibili soltanto via Gavigno-Fossato o dalla Porrettana.

Alta la preoccupazione e la rabbia degli abitanti, che già da qualche anno si sono riuniti in comitato, che hanno scritto una lunga lettera per ribadire la necessità di informazioni tempestive e per chiedere che i lavori non vengano fatti in estate. Due eventi, poi, hanno particolarmente turbato gli abitanti della zona: i soccorsi arrivati dopo oltre un’ora a Casalino, un paio di settimane fa, e un cartello di chiusura totale della strada dal 22 giugno per una cantiere di sottoservizi, cosa che, combinata alla chiusura del ponte, lascerebbe isolato Monachino dal resto del mondo.

"La preoccupazione e la rabbia dei cittadini – scrivono gli abitanti della valle della Limentra, sottolineando l’utilità in questo frangente del ripristino del vecchio ponte alternativo, a L’Acqua, chiuso da dieci anni – crescono perché il periodo estivo è quello in cui i paesi si ripopolano e le associazioni locali hanno programmato tante iniziative culturali, ricreative, per attrarre presenze e incrementare la fruizione turistica del territorio.

I cittadini si chiedono come sarà mantenuto il servizio del trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti, come potrà essere assicurata la sicurezza in caso di incidenti, di incendi boschivi, l’assistenza sanitaria ad una popolazione molto anziana e bisognosa di cure. I cittadini lamentano inoltre la mancanza di informazioni dagli Enti locali, l’evidente assenza di collaborazione tra gli Enti stessi nel programmare e gestire gli interventi sulla viabilità. Ogni volta, i cittadini sono messi di fronte a decisioni già prese, invecerimenti alle relative ordinanze. I cittadini pretendono di essere ascoltati, consultati, coinvolti perché gli interventi necessari sulle infrastrutture siano attuati in tempi e modalità che non danneggino pesantemente la cittadinanza e le attività economiche".

Claudia Iozzelli