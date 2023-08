Via Abba e via Machiavelli a Prato: divieti per lavori notturni

Lavori in via Machiavelli e in via Abba, di notte, dal 28 agosto al 1° settembre per interventi di manutenzione straordinaria delle Ferrovie. I lavori interesseranno in particolare via Abba e procederanno a tratti. Ecco i dettagli dei divieti: in via Machiavelli, tra l’intersezione con via Sarpi e l’accesso al sottopasso ferroviario, dalle 21 del 28 agosto fino al termine delle attività di manutenzione straordinaria, e comunque non oltre le 6 del 29 agosto, rimozione forzata e restringimento della carreggiata per creare un senso unico alternato. In via Abba (diramazione senza uscita lato di via Machiavelli) dalle 21 del 29 e non oltre le 6 del 30 agosto divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e divieto di transito. Sempre in via Abba, dalle 21 del 30 agosto fino alle 6 del 31 (le diramazioni senza uscita), divieto di sosta con rimozione forzata e di transito. Stessi divieti in via Abba nella parte senza uscita (lato di piazza della Pietà) dalle 21 del 31 agosto alle 6 del 1° settembre.