Vetri distrutti in via dei Cancelli

Una brutta sorpresa, appena arrivati in strada. Entrambi i vetri dell’auto, lato destro, spaccati probabilmente da balordi durante la notte. Sul marciapiede pezzi di vetro dappertutto, dentro la macchina tutto sottosopra, alla ricerca di chissà cosa. Alla fine il bilancio parla di due custodie degli occhiali che mancano all’appello e centinaia di euro di danni da pagare. Qualche notte dopo, il bis, sempre in via dei Cancelli, zona La Pietà. Anche in questo caso in frantumi il vetro posteriore, nel tentativo di arrivare ad aprire la portiera.