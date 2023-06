Verso le elezioni Pd, un’estate al lavoro "Il candidato sindaco entro l’autunno"

"Se c’è una cosa che le persone ci criticano è che si sentono poco ascoltate. Potremmo scrivere un lungo elenco delle tante azioni che facciamo nei territori, ma questo malcontento esiste e abbiamo il dovere di ascoltarlo, interpretarlo e dargli risposte". Inizia così la relazione del segretario provinciale del Partito Democratico, Marco Biagioni, letta ieri sera nel corso della direzione provinciale del Pd. Un appuntamento che ha rappresentato l’inizio del percorso verso l’individuazione del candidato sindaco per le amministrative 2024. Una relazione che parte da una costatazione: il malcontento c’è in città e va intercettato. "Esistono troppe storie di persone costrette a vivere nella perenne emergenza – prosegue Biagioni -. A queste persone il centrosinistra non ha saputo sempre dare delle risposte adeguate. Apriremo le nostre sedi a iniziative e servizi utili alla cittadinanza. Non è solo necessario, ma doveroso, se non addirittura identitario, che la più grande forza progressista della provincia sia al fianco della gente".

Il segretario nella relazione ieri sera ha toccato tanti temi, ma quello centrale è stato il percorso per arrivare a un candidato "unitario" e a una coalizione in grado di vincere le elezioni. "Vogliamo condividere un metodo con tutte le forze progressiste e riformiste di questa città – dice Biagioni -. Continuo a fare un appello al Movimento 5 Stelle, alle forze del Terzo Polo, della Sinistra e a tutte le forze di opposizione al governo: incontriamoci e discutiamo dei temi e delle idee, avviamo un percorso di confronto e sintesi sulle grandi questioni della città per lavorare a una prospettiva comune. Non bastano le idee però, serve anche chi le può incarnare. Per questo chiedo mandato alla direzione di aprire una stagione di costruzione del nostro progetto politico e di consultazione nell’arco di tutta l’estate, che porti all’individuazione della figura unitaria che si andrà a candidare alla guida della coalizione di centrosinistra del Comune di Prato". Biagioni in questo percorso traccia anche strada e tempistiche. "Oggi ci sono le condizioni affinché il Pd e la città si uniscano intorno a un progetto progressista e a un candidato sindaco – sottolinea -. Per farlo mi prendo l’impegno di coinvolgere tutte le anime del partito, tutti i nostri circoli e tutte le forze progressiste e riformiste della città che decideranno di confrontarsi con noi sul programma. Questa valutazione non può prescindere dal coinvolgimento del sindaco uscente Matteo Biffoni, che dovrà accompagnare insieme a me questo processo di rinnovamento e del nostro parlamentare Marco Furfaro, diretta espressione della segreteria nazionale. Entro l’autunno avremo il candidato". Infine i temi. Lavoro, riforma e non abolizione del reddito di cittadinanza, diritto all’abitare, no agli accorpamenti dei comprensori scolastici, diritto alla salute, transizione ecologica, chiusura del ciclo dei rifiuti, no all’ampliamento di Peretola. Infine la Multiutility: "Ne ribadiamo con forza l’importanza".

Sdb