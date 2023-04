Verso la Pasqua Torna la via Crucis al Santo Stefano

Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa, il periodo più importante dell’anno liturgico. Domani alle 10,30 il vescovo Giovanni Nerbini presiede in cattedrale la messa solenne con la benedizione dell’ulivo. In centro è in programma la processione unificata per le parrocchie di San Domenico e Sant’Agostino rette dai padri Sacramentini: alle 10 benedizione dell’ulivo nel chiostro di San Domenico e processione verso Sant’Agostino per la celebrazione della messa in piazza alle ore 10,30. Appuntamento alle 10 all’oratorio di Sant’Anna in viale Piave dove i bambini del catechismo, il gruppo scout e tutta la comunità parrocchiale si muoveranno in processione con i rami benedetti nella basilica di Santa Maria delle Carceri per la celebrazione eucaristica alle ore 10,30. Nell’oratorio della Misericordia in via Convenevole messa solenne alle 11,15 con benedizione dei rami di ulivo. Come da tradizione, in occasione delle Palme, in tutte le chiese della diocesi di Prato le offerte saranno destinate alla "Quaresima di Carità" promossa dalla Caritas diocesana. Quanto raccolto servirà a finanziare l’apertura di un centro anziani nella diocesi amica di Keren in Eritrea.

Lunedì, alle ore 18, è in programma il rito della Via Crucis alla casa circondariale della Dogaia. Insieme al cappellano don Enzo Pacini, il Vescovo toccherà le stazioni sistemate all’esterno, lungo i muri perimetrali del carcere. "I detenuti potranno affacciarsi alle finestre e seguire le preghiere e le invocazioni che proporremo – aggiunge monsignor Nerbini –, se fossimo andati all’interno avrebbero potuto partecipare soltanto coloro che vivono in quella sezione". All’iniziativa sono stati coinvolti i volontari, i catechisti e i membri del Gruppo Barnaba che svolgono servizio in carcere in collaborazione con don Enzo. Il vescovo tornerà alla Dogaia la domenica di Pasqua per celebrare la prima messa del giorno, alle 8,30, per i detenuti.

Il venerdì santo, come avviene ormai dal primo anno della pandemia, il vescovo Giovanni guiderà la Via Crucis all’ospedale Santo Stefano. Alle 15,30 la croce percorrerà il perimetro esterno del nosocomio, con le stazioni curate dalla cappellania ospedaliera guidata da don Carlo Bergamaschi e dalle associazioni impegnate nell’ambito sanitario. L’idea, nata durante il Covid, è stata apprezzata fin da subito dai degenti del Santo Stefano, dal personale sanitario, ma anche dalla città.