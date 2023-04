Verso la festa della Liberazione La voce di Ginevra di Marco per la "veglia" al Terminale

Ricco di iniziative e collaborazioni il cartellone messo a punto dal Comitato 25 Aprile per la Festa della Liberazione. La rassegna si apre venerdì 21 con la presentazione del libro "Joyce Lussu, una donna e la libertà", insieme all’autrice Giorgia Gabbolini alla Casa del Popolo di Cafaggio, che il pomeriggio seguente, sabato 22 dalle 17, ospita le "Storie Partigiane" di Moreno Ciandri e dei Brigand Trio, un recital del cantautore toscano, che ripercorre le testimonianze dei genitori, celebri protagonisti del romanzo "La ragazza di Bube" di Carlo Cassola. L’appuntamento principale con la musica, organizzato in collaborazione con Arci Prato e Casa del Cinema, è in programma per lunedì 24 dalle 19 nel cortile del cinema Terminale, dove si svolgerà la "Veglia di Liberazione. Chiamati a raccolta!", una serata musicale aperta dal cantautore pratese Edoardo Michelozzi, che culminerà con l’esibizione di Ginevra di Marco, accompagnata da Francesco Magnelli al piano, Andrea Salvadori alle chitarre e Pino Gulli alla batteria, per un concerto delle canzoni popolari più amate, che fanno parte del lungo percorso artistico della cantautrice. La serata è su prenotazione (pagina Facebook Comitato).

Il tradizionale appuntamento pomeridiano del 25 aprile in centro a Porta al Serraglio, giunto alla quattordicesima edizione di quello che prima della pandemia era #BombaLiberaTutti, negli ultimi anni ha preso la forma di una "Staffetta Partigiana" fra i luoghi cittadini della Resistenza, attraversando in bici ed in corteo la città da sud a nord, per portare la manifestazione di quest’anno "Eredità in rivolta" dal Parco della Liberazione e della Pace (alle 15.30), fino a piazza 29 Martiri di Figline (alle 19). Hanno collaborato al programma anche i circoli di Cafaggio e Figline, la Casa del Popolo Lorenzo Orsetti, e varie associazioni, fra cui AltroTeatro – che dedica un omaggio ai cento anni dalla nascita dello scrittore Italo Calvino -, Rete degli Studenti Medi, Associazione 6 Settembre di Figline, Collettivo di Fabbrica exGKN, movimento 8x5, collettivo Masc, comitato Stop razzismo, ass. Rom e Sinti di Prato e altri ancora, che animeranno le piazze della Staffetta Partigiana.