Versilia, quest’anno i pratesi vanno al mare e anche in tv

Estate, tempo di mare. E per tanti pratesi, tempo di Versilia. Tv Prato - diventata emittente a carattere regionale da più di un anno - approda ufficialmente sulla costa con un nuovo format. "Di tutto un... mare" è la nuova trasmissione in onda sul canale 75 che da oggi porterà nelle case dei telespettatori allegria, divertimento e spensieratezza.

Alla guida di questa nuova avventura, dj Franceskino che sarà protagonista del programma fino al 4 agosto, dalle 19.50 alle 21.20 (con una pausa di venti minuti, alle 20.30, riservata al telegiornale della sera).

In diretta dallo stabilimento balneare "La Rondine" di Viareggio, dj Franceskino è pronto a far sorridere e a sorprendere i telespettatori a ritmo di musica, ballo e gag. Non mancheranno le voci dei bagnanti, le interviste agli ospiti del mondo dello spettacolo, coreografie e classifiche musicali di ieri e di oggi per una estate da trascorrere insieme, in leggerezza. Tra il ricordo delle serate al "Sapore di mare" e le mode e tendenze delle vacanze 2023.

"Per i pratesi la Versilia rappresenta da sempre un luogo del cuore – spiega il direttore di Tv Prato, Gianni Rossi –. I versiliesi, d’altro canto, guardano con simpatia, si potrebbe dire familiare, ai tanti pratesi che hanno la casa al mare o, comunque, frequentano la riviera. Per questo ci piace celebrare, sul filo del gioco e dell’ironia, questo speciale rapporto".

Presentatore di eventi, speaker radiofonico e conduttore tv, dj Franceskino (nella foto) lavora da anni nel mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo. Ha all’attivo collaborazioni con Rdf 102.7, Lady Radio, Tv Prato, Rtv38. Proprio su Tv Prato è stato al timone di diversi format: tra gli ultimi, "Sanremo in Giro" e "Cose a casa". "Di tutto un... mare" è visibile sul canale 75 del digitale terrestre o in streaming sul sito tvprato.it, ma anche tramite app per smartphone e smart tv.