Vernio, scende in campo Ciani: "Missione rilancio: il programma"

VERNIO

Seconda candidatura a Vernio per le amministrative di giugno: Marco Ciani, con la lista Rilanciare Vernio, si contenderà il municipio con Maria Lucarini, assessore uscente, scelta dalla segreteria locale del Pd per dare continuità all’operato di Morganti. La candidatura di Ciani è stata rivelata alla stampa ieri: con lui alcuni compagni della lista che si dichiara civica e trasversale, nonostante la storica vicinanza di Ciani al partito di governo a Vernio, sia come consigliere comunale che come presidente della Comunità Montana prima e Unione dei Comuni poi (tanto che il totoelezioni dava Ciani candidato, sì, ma con il centro sinistra).

Una lista "a sorpresa", dunque, che si è presentata ieri con le linee guida del programma. "Saremo quelli del "pro" e non del "contro" - ha detto Ciani -. Da qui il nostro slogan, che sta nel nome della lista, "rilanciare Vernio": è quello che vogliamo fare. Partendo dalla nostra storia e dalle nostre tradizioni, dalla nostra identità, dalla meravigliosa natura, con le montagne e il fiume presenti anche nel logo. Vernio sarà al centro del nostro interesse e abbiamo idee su come rilanciare il comune, a cominciare dall’implementare e dal rafforzare i servizi associati". C’è poi da lavorare, secondo Ciani, su decoro urbano, viabilità, rifiuti (con l’isola ecologica mancante a Vernio). "Faremo tutto questo a municipio aperto: è il nostro più forte interesse, riportare i cittadini in Comune – continua il candidato – E portare il Comune alla gente: per questo, se sarò eletto, mi impegno a essere a disposizione della gente ogni 15 giorni nelle varie frazioni". Le varie frazioni che compongono il Comune sono quasi interamente rappresentate dai candidati di Rilanciare Vernio. Quattro, ieri, insieme a Ciani: Enrico Maria Stefanacci, direttore della biblioteca Petrarca, il ventunenne studente Lorenzo Ciani, anche lui uomo della Petrarca per il suo servizio alla Bottega della Salute, Pietro Morganti, imprenditore di Montepiano, Stefano Stefanacci, anche lui volto noto di Vernio. Non presenti ieri, ma già in lista, Francesca Brusori e Giacomo Mazzanti, entrambi dipendenti comunali (a Vaiano e Cantagallo). "La lista è quasi al completo – ha continuato Ciani – e saremo 7 uomini e 5 donne. Presenteremmo la squadra la prossima settimana, il 20, e sempre in quella data inizieremo a raccogliere le firme necessarie. Intanto, per chi ci volesse contattare, abbiamo già una mail ([email protected]) e stiamo predisponendo le pagine social".

Claudia Iozzelli