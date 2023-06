Vernio, riapre la piscina comunale Ma il gestore è ancora top secret

Dovrebbe riaprire le porte fra la fine di giugno e l’inizio di luglio la piscina comunale di Vernio, dopo una serie di stagioni saltate o ridotte, per la mancanza di un gestore. La risposta all’interrogativo di molti verniotti, soprattutto delle famiglie che proprio in questi giorni stanno organizzando le giornate dei figli al termine della scuola, arriva dal sindaco, Giovanni Morganti.

"Ci vorrà ancora un po’ di tempo per completare i nostri lavori – spiega Morganti, riferendosi al cantiere che ha previsto un completo restyling della piscina – che sono stati rallentati da quindici giorni di pioggia. Nel frattempo gli uffici stanno completando l’iter per l’affidamento – che dovrebbe essere formalizzato a breve – facendo i vari controlli richiesti per questo tipo di contratti. La data stimata per la riapertura è fine giugno inizi luglio".

La riapertura avviene a qualche mese dalla pubblicazione, a febbraio, della manifestazione di interesse sul sito del Comune per la ricerca di un nuovo gestore. "Abbiamo avuto quattro interessamenti – continua Morganti, che per ora non vuole svelare il nome del nuovo gestore che sarà incaricato –. Abbiamo quindi invitato gli interessati a partecipare al bando e a quest’ultimo hanno partecipato in due, coi relativi progetti. Il soggetto che ha vinto il bando e con cui stiamo formalizzando l’affidamento ha presentato davvero un bel progetto, sotto tutti i punti di vista, come investimenti, come proposte e come periodo di apertura. Il contratto è di 5 anni più 5, rinnovabili se il gestore lo richiederà".

L’impianto natatorio, che comprende un impianto per gli adulti e vasche per i più piccoli, sarà consegnato dal Comune al nuovo gestore in condizioni per essere pronto a partire, dopo i lavori che hanno visto la struttura rimessa tutto a nuovo,grazie ai lavori di manutenzione effettuati grazie ad un finanziamento della Regione, che hanno riguardato gli spogliatoi, il posizionamento di pannelli fotovoltaici, la sistemazione delle vasche, delle pompe e del sistema di filtrazione dell’acqua.

Il gestore provvederà agli arredi, dalle sdraio agli ombrelloni, visto che gli arredi che c’erano erano di proprietà del precedente gestore, il Centro giovanile di formazione sportiva.

Claudia Iozzelli