Vernio presa d’assalto, in 500 a fare il bagno

Appena inaugurata è stata presa d’assalto. C’era da aspettarselo. Nel fine settimana oltre 500 persone, per sfuggire al caldo torrido, hanno scelto la piscina di Vernio. Tantissimi i giovani ma anche le famiglie che hanno raggiunto l’impianto nel centro di Mercatale, tra il fiume e l’antica Fabbrica Meucci, dopo l’inaugurazione di sabato a cui, con il sindaco Morganti e la giunta, ha partecipato anche il presidente della Regione Giani.

"La riapertura era molto attesa – commenta il sindaco di Vernio Giovanni Morganti – nonostante qualche difficoltà siamo riusciti a riaprire l’impianto in tempo per offrire un’opportunità a chi cerca di sfuggire al grande caldo di questi giorni".

La piscina, in via ordinaria, resta aperta dalla 10 alle 19. L’ingresso per l’intera giornata ha un costo di 8 euro dal lunedì al venerdì, sabato e domenica si passa a 10 euro. Per mezza giornata (10-14.30 oppure 15.30-10) si pagano 6 euro. Sono disponibili, con costi aggiuntivi, lettini e ombrelloni. È previsto un ingresso speciale per famiglie dal lunedì al venerdì (30 euro per due adulti e due bambini). L’ingresso per il nuoto libero è di 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Sono disponibili tessere per il nuoto libero e abbonamenti per adulti e bambini.

L’amministrazione ha affidato la gestione dell’impianto all’associazione Essecinuoto. L’impianto, con una piscina grande di 6 metri per 12 e l’altra più piccola, è stato oggetto di un restyling totale grazie a un investimento di circa 570 mila euro (con la manutenzione integrale delle vasche, il rinnovo dell’impianto di trattamento delle acque e dei sistemi di filtraggio). Per la realizzazione dell’intervento circa 370 mila euro sono stati messi a disposizione dalla Regione, oltre 200mila euro sono stati impegnati dal Comune di Vernio.

Sul fronte dell’adeguamento delle infrastrutture sono stati realizzati un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria; un sistema per il recupero delle acque meteoriche per l’alimentazione dell’impianto di irrigazione.