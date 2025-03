Vernio, in tanti alla 447esima Festa della Polenta

Vernio (Prato), 10 marzo 2025 – Una bella partecipazione ha caratterizzato la 447esima edizione della Festa della polenta tornata quest’anno alla data della tradizione, la prima domenica di Quaresima. In tanti ieri sono saliti in Val di Bisenzio per la suggestiva rievocazione storica che ha le sue radici nella storia di Vernio e della famiglia Bardi.

“È stata una giornata davvero emozionante in cui Vernio, ancora una volta, ha mostrato la sua capacità di essere comunità, la Festa della polenta continua a portare il suo secolare messaggio positivo: dai momenti difficili si può uscire soltanto attraverso la solidarietà”, commenta la sindaca Maria Lucarini sottolineando il fuori programma di cui sono stati protagonisti la contessa e il conte Bardi che hanno offerto i loro piatti al pubblico. Tanti i ringraziamenti dell’amministrazione comunale.

“Un grande grazie va a chi ha partecipato e a chi ha organizzato la festa – afferma la sindaca –Voglio ricordare la società della Miseria, i tanti volontari che si sono impegnati, tutti i componenti dei gruppi storici, la Filarmonica Verdi di Luicciana, l’Accademia Bardi”. Venerdì è stato Cosimo de’ Medici, raccontato dal presidente della Regione Eugenio Giani, a introdurre la festa. Straordinari gli abiti. Sempre venerdì, in Comune, è stata premiata Marcella Giugni, che ha progettato e realizzato i costumi del gruppo storico dei Conti Bardi e che quest’anno ha presentato gli abiti di Cosimo I e di Eleonora di Toledo. A illustrare i costumi la storica dell’arte Arianna Sarti. Alla rievocazione hanno preso parte il Gruppo Storico Conti Bardi, Società della Miseria, Calcio Storico Fiorentino, Rione Ferraia Pescia, Gruppo Valletti Comune di Prato, Gruppo Storico Giostra della Stella di Bagno a Ripoli, Gruppo Musici Giostra del saracino di Arezzo, Sbandieratori e Musici “Città di Pisa”.