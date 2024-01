Verdi e Memoria. L’anniversario con la musica

"Il 27 gennaio 1901: il maestro Verdi è morto alle ore 2,50, all’alba del nuovo secolo, Hotel De Milan, camera 108, aveva 88 anni". E’ la notizia di quel giorno del 1901, che è impossibile non associare all’altra memoria dell’Olocausto, alla data che la storia di quel 27 gennaio del 1945 e che oggi noi celebriamo come Giorno della memoria. Si ricordano gli ebrei vittime di Auschwitz ed è impossibile non pensare al Va pensiero degli schiavi ebrei del Nabucco di Verdi. Il 27 gennaio si ricorda Verdi, e a Prato Rete Toscana Classica propone composizioni ispirate alla tragedia della Shoah, alternando il palinsesto a musiche del genio verdiano. Un filo conduttore, una "forza del destino" per motivare un anniversario anche nella nostra città che ha una via, una corale, una scuola di musica intitolata a Verdi (il più rappresentato al Metastasio), e una mostra permanente (non ancora visitabile) di 200 documenti verdiani frutto di una donazione al Comune. "Ad ogni ricorrenza verdiana – dice Gianni Novelli, presidente dell’associazione Perché Verdi Viva - nell’attesa che la mostra sia patrimonio fruibile dalla comunità e dalle scuole, proponiamo qualcosa che sia filo conduttore culturale e sociale; lo abbiamo fatto finora con spettacoli e con testimonianze che legano Verdi a Prato". Eccone una. Chiara Martini, curatrice della mostra, ha appena "scoperto" nella miscellanea della donazione una rara lettera autografa del poeta pratese Sem Benelli, incaricato nel 1913, centenario nascita di Verdi, di comporre un testo celebrativo per una cantata musicata da Francesco Cilea.

La composizione esiste e fu eseguita i 5 giugno 1913 a Genova, preceduta da un discorso commemorativo di Benelli; ma il nostro drammaturgo (autore de La cena delle beffe musicata da Giordano) scrive: "La sinfonia del Cilea non ha i miei versi, ha dei versi qualunque. I giornali annunciano erroneamente perché l’intenzione mia era di fare un poemetto che io non feci: detti solamente al Cilea il concetto della sinfonia. Ma ciò e inutile dire. Quindi per ciò che riguarda la musica del Cilea e le parole dei cori io non esisto". Una enigmatica testimonianza, oggi parte di quella donazione.