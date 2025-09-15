Venturi: "Non è ammissibile che la luce si spenga così"

La sconfitta contro il Camaiore, se possibile, fa ancora più male al Prato rispetto a quella contro l’Orvietana. A testimoniarlo sono le parole, ricche di amarezza e rabbia, del tecnico Simone Venturi. "E’ un ko difficile da analizzare: per 80 minuti abbiamo disputato una partita praticamente perfetta, sia dal punto di vista offensivo che difensivo - il commento dell’allenatore biancazzurro - Abbiamo creato tantissimo e forse meritavamo anche il doppio vantaggio. Poi, una volta incassato il pareggio, siamo usciti dalla gara. Abbiamo fatto tutto quello dovevamo evitare di fare, regalando i tre punti al Camaiore. Sono molti di più i nostri demeriti che i loro meriti. Non è ammissibile che la luce si spenga in questo modo". Secondo Venturi, le cause di questo crollo sono prettamente di natura mentale. "Sicuramente un problema fisico c’è stato. Chi ha lasciato il campo lo ha fatto perché era stanco. Non tutti hanno ancora i 90 minuti nelle gambe. Detto questo, sono sicuro si sia trattata di una questione mentale. Non abbiamo sofferto il pressing del Camaiore, ma abbiamo commesso diversi errori individuali che hanno facilitato il compito ai nostri rivali. Abbiamo accusato troppo il pareggio, senza reagire, ma spegnendoci completamente. Il primo gol subito ci può stare, ma in occasione del secondo i ragazzi si sono resi protagonisti di una serie di errori inconcepibili". Venturi non ne fa una questione tattica quindi. "Nel primo tempo bene. Nella ripresa, con i due trequartisti abbiamo sbloccato il punteggio. Non è un problema di modulo: quando subisci il pari a cinque minuti dalla fine, quantomeno devi mantenere quel risultato".

Francesco Bocchini