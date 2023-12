Vento forte: super lavoro per i vigili del fuoco

A causa del forte vento che si è abbattuto per tutta la giornata di ieri, e in particolare nella mattinata, su tutto il territorio provinciale, sono state numerose le richieste, giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Prato, per rami, alberi ed altri oggetti pericolanti. Alle 18.30 di ieri i vigili del fuoco avevano effettuato oltre 30 interventi, alcuni dei quali si sono protratti anche nella serata. Le squadre hanno operato anche con l’ausilio dell’autoscala soprattutto per mettere in sicurezza alcuni tetti con tegole pericolanti.

In tangenziale, all’altezza di via della Pace, si è reso necessario operare per un tabellone pubblicitario. Diversi anche i danni riportati da privati con finestre divelte e vetri rotti.