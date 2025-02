Vento, è ancora codice giallo. Ma oggi il meteo migliorerà

Codice giallo per pioggia, neve e vento. Meteo in miglioramento per oggi. La perturbazione che sta interessando anche la Toscana dovrebbe attenuarsi gradualmente fino ad un deciso miglioramento previsto per la tarda mattinata odierna. Ma attenzione alla neve, al gelo e al vento, infatti le temperature sono previste in calo, con possibilità di nevicate anche a quote basse (300-500 metri) nei versanti appenninici. La sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per neve fino alle 14 di oggi per le zone appenniniche. Per quanto riguarda il vento è stato emesso il codice giallo (dalle 15 di ieri alle 9 di oggi) per tutta la provincia di Prato. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.