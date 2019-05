Prato, 13 maggio 2019 - Il forte vento che era stato annunciato con un'allerta gialla per tutta la giornata di lunedì è puntualmente arrivato e, nella Piana, si fa sentire soprattutto a Prato.

Nel raccomandare attenzione a rami pericolanti, tegole e cornicioni, le raffiche hanno già provocato alcuni danni. In particolare sono diversi i cartelloni elettorali abbattuti, per esempio quelli in viale della Repubblica all'altezza del tribunale.

I Vigili del Fuoco di Prato e del Distaccamento di Montemurlo con l'ausilio di un'autoscala sono intervenuti in varie zone della provincia, una ventina di interventi richiesti soprattutto per alberi caduti e tegole pericolanti. E' stato chiesto anche il supporto di una squadra del Comando di Lucca. Le richieste giunte ai vigili del fuoco sono state una quarantina, ma per fortuna nessuna con persone coinvolte.

A Peretola diversi voli sono stati dirottati altrove per il vento.

Per quanto riguarda la provincia di Prato, le raffiche massime hanno raggiunto i 56 chilometri all'ora in città (dato rilevato alla stazione meteo dell'Università) e i 77 km/h in provincia, per la precisione ad artimino (dati Cfr-Centro funzionale della Regione Toscana).

