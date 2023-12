Vent’anni di passione per il forno di Laura

Da piccola le regalarono il "Dolce Forno" e fu l’inizio, per gioco, di una passione che col tempo ha coltivato sino a diventare una vera professionista di prodotti dolci e salati da forno. Laura Pepe, 53 anni, ogni notte entra in laboratorio alle 3 per "sfornare" schiacciate, pizze, brioche, biscotti fra cui i cantucci di Prato e dolci. Solo il pane arriva da un fornitore esterno. Poi alle 5,30 apre il negozio e dopo la raggiunge la commessa Chiara Cacioli. Sabato 23 dicembre "il forno Pan Pepato" in via Dante Alighieri a Comeana festeggerà i suoi 20 anni di attività con la gestione di Laura e offrirà un brindisi, dalle 10 alle 13, ai clienti. "All’epoca – racconta Laura Pepe – il negozio esisteva già ma era nel fondo accanto, il titolare lo mise in vendita e decisi di rilevarlo. Poi presi l’opportunità di trasferirmi in questo fondo più grande dove, oltre al negozio, c’è anche il laboratorio. Nel corso degli anni ho frequentato corsi di pasticceria e forneria, ho ascoltato e applicato le dritte dell’ex fornaio e con tanta passione ho imparato a preparare focacce, cantucci, biscotti e crostate, brioche. Per qualche anno ho fatto anche i panettoni. E’ un lavoro di sacrificio ma per me è di grande soddisfazione. Ci sono stati momenti duri, durante il Covid e dopo ma... resistiamo e questo è l’importante: non arrendersi mai. In questi vent’anni i cacciatori e gli operai sono stati i primi clienti mattinieri, ovvero quelli delle 5,30, poi però gli operai sono diminuiti perché tante ditte di Comeana hanno chiuso ma il passa parola ha contributo a portare clienti anche da Poggio a Caiano, da Signa, da Artimino, Poggio alla Malva oltre ai comeanesi ai quali sono particolarmente affezionata".

M. Serena Quercioli