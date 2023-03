Venditori abusivi Maxi sequestro di verdura

L’altra mattina gli agenti del reparto territoriale centro della polizia municipale sono intervenuti in via Pistoiese per i consueti controlli della zona. Gli agenti si sono trovati di fronte ad una distesa di cassette di legno e plastica con all’interno verdure di ogni genere e di provenienza sconosciuta con due donne di nazionalità cinese intente a vendere la merce, che non erano titolari di alcuna autorizzazione alla vendita.

Le due donne sono state portate al comando di piazza Macelli dove è risultato che le stesse erano già conosciute alla polizia municipale perché già sanzionate per la medesima attività negli scorsi mesi.

Alle due commercianti abusive, oltre ai verbali amministrativi, è stato notificato anche un ordine di allontanamento dall’area di via Pistoiese; tutta la merce, consistente in 115 cassette di verdura, è stata sequestrata per impedirne il commercio.

Non è la prima volta che la polizia municipale esegue servizi di questo tipo. Nei mesi scorsi, erano tanti i venditori abusivi di frutta e verdura che ogni mattina si stabilivano ai bordi di via Pistoiese per vendere ortaggi senza che, però, si conoscesse la provenienza di quella frutta e verdura.