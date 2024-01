"Vedeva prima il talento. Gli devo tutta la carriera"

"La notizia della morte di Giuliano mi ha distrutto, non mi sembra vero, per me era un fratello". E’ affranto Aurelio Amendola che con Giuliano Gori era legato non solo per la condivisione di tante iniziative artistiche ma anche da una profonda e lunga amicizia e da una vicinanza anche fisica, visto che erano vicini di casa.

"Sì, abito a pochi metri da casa sua – dice Amendola – mi alzo la mattina e la vedo. A volte scherzavamo tra noi nei giorni di nebbia. Ci sentivamo per telefono e dicevamo: oggi non ti vedo, c’è nebbia". Il grande fotografo pistoiese non esita a riconoscere a Giuliano Gori un ruolo centrale nella sua carriera artistica e anche nel suo percorso di vita. "In 50 anni di amicizia posso dire che Giuliano mi ha dato tutto – sottolinea Amendola – se oggi sono qualcuno, se sono bravino, ma questo lo devono dire gli altri, insomma quello che sono lo devo a lui. Ho vissuto insieme a lui la nascita di tutte le installazioni nel parco della villa di Celle, ho fotografato le opere di Pistoletto, Melotti, Paladino e tanti altri nomi importanti e questo l’ho fatto perché Giuliano ha avuto fiducia in me, ha creduto nel giovane fotografo che ero allora. Diciamo che in tanti anni io non l’ho tradito e lui mi ha dato tutto. Devo a lui se ho avuto la fortuna di fare quello che ho fatto e ancora ho la possibilità di lavorare".

Amendola sottolinea la capacità di Giuliano Gori di intuire il talento anche negli artisti giovani ben prima che fossero affermati. "Quando lui chiamò molti di quei giovani a Celle – ricorda Amendola – non erano i mostri sacri che poi sarebbero diventati. Il fatto è che Giuliano vedeva il mondo prima degli altri. Oltre a questo era un uomo dolce e gli artisti per questo lo adoravano, gli volevano tutti bene. E Giuliano amava tutti gli artisti. La cosa straordinaria è che non faceva distinzioni tra artisti di serie A e di serie B tanto era il suo amore per l’arte. E amava tanto Pistoia e per la nostra città ha fatto moltissmo a partire dal reparto di dialisi e dal sostegno a tanti artisti".

La commozione del momento si unisce nell’animo di Amendola all’onda dei tanti ricordi. "Ho vissuto anni bellissimi insieme a Giuliano – dice Amendola – siamo andati insieme alle fiere, siamo andati a trovare gli artisti, ho intrattenuto amicizia con la sua famiglia, sono amico dei figli e di tutti i nipoti, ho trascorso con la sua famiglia tante occasioni, anche degli ultimi dell’anno. Ma l’amicizia tra noi si è sempre unita alla grande stima reciproca, perché l’una non può stare senza l’altra. Questo per me è un momento davvero brutto perché se n’è andata una parte della mia stessa vita". L’ultima telefonata con Giuliano diventa ora per l’amico Aurelio un ricordo preziosissimo: "Era prima di Natale – racconta – ci siamo fatti gli auguri poi, come spesso faceva, mi ha invitato ad andare a cena da lui".

Giacomo Bini