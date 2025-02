Vedere il mondo attraverso l’arte

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci sostiene anche nel 2025 il Campionato di giornalismo de La Nazione. Un progetto educativo necessario per riflettere sul presente e avvicinare gli studenti all’arte contemporanea grazie al confronto con le opere e le attività del Centro Pecci. L’arte prodotta nel presente è una fonte inesauribile di ispirazione per chi si confronta con l’attualità e cerca di raccontarla attraverso la scrittura giornalistica. Dal 1988, anno di apertura del Centro Pecci, le mostre e le attività educative hanno sempre guardato ai grandi eventi in grado di trasformare il mondo in cui viviamo. Per questo il Centro Pecci aderisce al Campionato con convinzione invitando gli studenti a riflettere attraverso l’arte sugli eventi e le tematiche che interessano il contesto pratese. Per riflettere sul presente e sul futuro grazie a uno strumento come l’arte realizzata da artisti vissuti negli ultimi 40 anni. Dal 2023 il Centro Pecci ha reso fruibile una selezione delle sue collezioni attraverso un allestimento permanente di opere e documenti. La collezione del Centro Pecci è costituita da quattro aree tematiche dove le opere affrontano i temi più diversi: le sfide della sostenibilità, i grandi eventi storici, l’importanza del linguaggio. Attraversare questa collezione significa riflettere su come la scienza sta cambiando il mondo, su come l’alluvione di Firenze del 1966 ha trasformato l’architettura, come ci si può immaginare di camminare sulla luna, cosa significa mettere in discussione il linguaggio, vedere ciò che è successo al G8 di Genova. Attraverso le ricerche artistiche possiamo ripensare i temi di grande attualità.

Stefano Collicelli CagolDirettore generaleCentro per l’arte contemporanea Luigi Pecci