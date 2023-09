Vede la polizia e scappa: preso a Prato, stupefacenti e resistenza all'arresto

Ancora uno spacciatore finito in manette, ancora controlli nella "difficile" zona intorno alla stazione del Serraglio, da sempre ricettacolo di sbandati, tossici e pusher. L’arresto è avvenuto venerdì mattina, verso le 11, quando una volante della Questura, che passava per piazza dell’Università, ha fermato un uomo che percorreva la piazza in bici, noto agli operatori per precedenti legati allo spaccio di gli stupefacenti.

L’uomo ha tentato di scappare, liberandosi di alcuni involucri, poi recuperati dagli operatori e risultati contenere quindici dosi di cocaina.

Bloccato con non poca difficoltà, a causa della resistenza dell’uomo, è stato identificato per un marocchino di 40 anni, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e legati allo spaccio.

Durante la perquisizione personale, lo straniero è stato trovato in possesso di diverse banconote di piccolo e medio taglio.

Il marocchino è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e trattenuto inella camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.