Varchi elettronici e più parcheggi "Nessuno rispetta la Ztl di giorno"

Le richieste di residenti e commercianti di via San Fabiano e piazza Sant’Agostino adesso sono nero su bianco messe sul tavolo dell’amministrazione comunale. Dopo settimane di interlocuzioni informali, lunedì sera al circolo Orsetti di via del Filippino si è tenuta l’assemblea pubblica alla presenza dell’assessore al centro storico Giacomo Sbolgi. Un momento che è arrivato anche a seguito del questionario on line, promosso dagli stessi commercianti e residenti di zona, per arrivare a proposte condivise da mettere sul piatto all’amministrazione comunale. Documento che ha visto una buona percentuale di risposte, a testimonianza di come il tema sia sentito in questa porzione di centro storico. Le indicazioni riguardano soprattutto accesso al centro storico, politiche della sosta, e alta velocità, temi dibattuti da anni in zona. Di fatto residenti e commercianti sono tornati alla carica per modificare la cartellonistica d’accesso a piazza Sant’Agostino: il desiderio è quello di sostituire i cartelli della ztl con i varchi elettronici. Telecamere oggi presenti a presidio di piazza Sant’Elisabetta, e non di Sant’Agostino, con i residenti che si lamentano per il fatto che in pochi rispettano il divieto di transito durante la ztl diurna (fino alle 18.30). Non solo. Chi abita in zona vorrebbe porre dei limiti di sera, quando l’accesso a Sant’Agostino e San Fabiano è libero a tutti, con le auto che sfrecciano a tutta velocità soprattutto di notte, rendendo pericolosa la situazione per pedoni e ciclisti. A tal proposito fra le richieste avanzate all’assessore al centro storico Giacomo Sbolgi c’è stata anche quella di installare dossi per rallentare la velocità di transito in piazza. Soluzione su cui però ci sono perplessità dal punto di vista normativo.

E’ stato inoltre proposto di mettere via di Gherardo a senso unico, così da raddoppiare gli stalli per la sosta, casomai disegnandoli a lisca di pesce. E ancora in tema di parcheggi, si è ipotizzato di consentire la sosta su un solo lato di via San Fabiano. Quest’ultimo cambiamento da un lato garantirebbe di mettere in sicurezza il transito dei pedoni (oggi non c’è un vero spazio riservato agli utenti deboli della strada), e dall’altro di liberare l’accesso a molti palazzi oggi spesso sbarrati dalla presenza delle macchine in sosta. Dal canto suo l’assessore Sbolgi ha assicurato che a breve sottoporrà le richieste agli uffici competenti, per poi riconvocare una nuova assemblea dove valutare una progettualità complessiva.

