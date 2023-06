Vannucchi, il libro del medico scrittore

È appena uscito "Non sapere o non ricordare", il nuovo romanzo di Carlo Enrico Vannucchi (nella foto), noto e stimato medico di famiglia, con la passione della scrittura. La presentazione del romanzo si terrà giovedì 8 giugno alle 21 nella Chiesa dello Spirito Santo in via Silvestri 21. Il libro pubblicato da Edizioni Helicon racconta la storia di una madre un padre e un figlio, una famiglia apparentemente come tante, dietro questa facciata di normalità si annidano però perversione e follia. Nella storia c’è anche una giovane ragazza rumena che lavora ome domestica: una cinica profittatrice o un’eroina salvifica? Momenti teneri e struggenti si alternano a comportamenti difficili da accettare. Sarà alla fine una password ad aprire uno scrigno di verità colpevoli. I demoni che ne usciranno condurranno il lettore verso un finale a lungo invocato e sorprendente.

Dopo il romanzo d’esordio "Una pesca miracolosa" e dopo l’agile "Piccola storia di Prato", pensata per i ragazzi tradotta anche in cinese e inglese, Vannucchi ha scritto anche "I colori del buio" e "Di Luce e di ombra", sempre per Edizioni Helicon. Storie di umanità raccontate da un medico che sa sempre avere uno sguardo sulle persone. Non è poco di questi tempi.