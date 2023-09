Vannucchi è infinito. Ancora in campo a 46 anni: "Continuo a divertirmi"

La terza categoria di Lucca ripartirà a breve, con le squadre che già nel prossimo fine settimana saranno impegnate in coppa. E c’è chi, a 46 anni e con 200 partite in serie A (Salernitana, Venezia e Empoli), continua a non voler appendere gli scarpini al chiodo. Si tratta di Ighli Vannucchi, che in questa stagione difenderà i colori della Pieve San Paolo. Il fantasista pratese, cresciuto nel Maliseti, è già andato in rete qualche giorno fa in amichevole con il Ponte a Moriano, segnando su punizione come ai bei tempi.

Vannucchi, la prima domanda è d’obbligo: perché continua a giocare?

"A volte me lo chiedo anche io. Sarà perché per me, il calcio, è sempre stato prima di tutto divertimento e stare insieme ai compagni: il cosiddetto spogliatoio. Una parte, quest’ultima, che oggi sta forse venendo meno: vedo i calciatori più impegnati a gestire la realtà virtuale di quella reale. Qui ho però trovato un bel gruppo, composto da ragazzi in gamba".

Ecco: da ex professionista, cosa pensa del calcio di oggi? "Ho avuto la fortuna di giocare in A in un calcio che viene definito nostalgico, dove c’era più spazio per la fantasia e per il gesto tecnico. E che oggi non esiste più: i giocatori individualisti faticano, la tattica ha portato il calcio di vertice verso un gioco più corale e scontato. Un calcio che continuo a seguire, ma che annoia e che non fa più sognare".

A Lucca, dove è rimasto a vivere, ha anche aperto un negozio d’abbigliamento.

"Ho voluto seguire un’altra mia passione, pensando anche alla mia famiglia. E a breve presenterò un libro che racconta la storia di un calciatore di periferia". Curiosità: perché non ha mai giocato nel Prato?

"In tutta sincerità avrei voluto chiudere la carriera alla Lucchese, ma solo perché è a Lucca che ho esordito da professionista. Al Prato non avrei detto di no ovviamente, ma questa occasione non si è mai davvero presentata".

Al termine di questa stagione che ha appena preso il via si avvicinerà ai 47 anni: l’età giusta per smettere?

"E chi l’ha detto? Potrei continuare comunque. La gioia di scendere in campo è sempre la stessa per me, in serie A come in terza categoria. Finché avrò queste sensazioni, proseguirò. Sto valutando di anno e in anno".

Giovanni Fiorentino