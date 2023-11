Vanity Fair. Un altro regalo per i lettori

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero: "Dare il buon esempio da genitore. Educare i figli maschi al rispetto, alla gentilezza e all’empatia per capire ciò che si prova a essere trattati in modo inappropriato". È il messaggio più attuale che mai di Patrick Dempsey, appena eletto uomo più sexy del mondo, che parla anche della sua vicinanza all’Italia (vorrebbe comprare una casa qui), la sua passione per le auto (lo vedremo presto al cinema nel film di Michael Mann "Ferrari") e del suo impegno per i più fragili.