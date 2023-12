Vanity Fair in regalo con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Slitta a mercoledì 27 Dicembre l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Penélope Cruz è la protagonista di copertina. Con una madre che non ha mai fatto distinzioni tra maschi e femmine. Con Almodóvar e il suo rispetto per le donne. Penélope Cruz, femminista ‘per natura’, ora trasmette gli stessi valori ai suoi figli. E al cinema dà voce a Laura Ferrari, la moglie del commendator Enzo (Adam Driver) nel film Ferrari di Michael Mann. "Ho preso questa parte come una questione personale. Volevo restituire una voce e un po’ di dignità a una donna dimenticata, nascosta e svalutata".