Vanity Fair in regalo con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel prossimo numero i riflettori sono su Sabrina Impacciatore, l’attrice italiana più amata d’America, che ha conquistato Hollywood e una nomination agli Emmy. Nell’intervista a Vanity Fair si racconta senza riserve parlando della carriera e dell’incontro con i grandi Maestri. Facendoci ridere e anche un po’ commuovere. Un regalo dunque imperdibile per i lettori de La Nazione, che martedì riceveranno gratuitamente una copia di Vanity Fair con il giornale.