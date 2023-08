Vandali scatenati nella notte Vetri rotti a furgoni e macchine E dopo il raid scattano le polemiche

Tredici mezzi danneggiati dai vandali, fra automobili e furgoni, e pazienza finita. E’ successo a Comeana nella notte fra mercoledì e giovedì e ora i cittadini sono esasperati. A questo raid infatti si aggiunge la catena di furti messi a segno nelle ultime settimane in tutto il territorio. Episodi che accrescono preoccupazione e rabbia.

Il raid notturno contro auto e furgoni è iniziato quando i balordi hanno sollevato un tombino davanti al negozio di ortofrutta in piazza Battisti, utilizzato poi per sfondare i finestrini dei veicoli: uno in piazza, tre nel parcheggio di lato all’ex edicola, 4 in via Alighieri e le altre auto fra il parcheggio dell’asilo nido e il fontanello. I vandali, oltre ad aver spaccato i vetri, hanno rovistato negli abitacoli. In una vettura è stata anche gettata una sigaretta accesa, mentre sul cruscotto di un’altra è stato spruzzato del mastice. Sono stati strappati anche alcuni specchietti. Non è finita, è stata aperta con la forza anche una finestra dello Spazio Giovani ma nessuno si è introdotto all’interno.

Ieri mattina carabinieri e polizia municipale hanno fatto i rilievi e anche il sindaco è andato sul posto. Nessuno dei residenti ha visto o sentito nulla, a terra la mattina c’erano bottiglie vuote di birra e whisky.

"A seguito dell’ultima vicenda singolare e drammatica insieme – si legge in una nota del sindaco Prestanti – abbiamo ritenuto opportuno chiedere subito alla prefettura di convocare il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per trattare la questione. Il sindaco non è uno sceriffo, ma può pretendere più controlli di polizia dagli organi competenti. Le competenze in materia di sicurezza ricadono sul Ministero dell’interno, che le esercita mediante questura e prefettura. Il sindaco può, però, valutati i fatti e accertato il livello di criticità della sicurezza urbana, chiedere agli organi competente di agire e predisporre ogni azione necessaria ad arginare e ad abbassare il livello di guardia. Ed è quanto abbiamo fatto".

L’opposizione però è sul piede di guerra: "Carmignano – scrivono in una nota i consiglieri Giovanni Sardi, Eleonora Torrini, Federica Bini di Fratelli d’Italia – si è svegliata per l’ennesima volta con i segni ancora freschi di una notte fatta di terrore e violenza. Da settimane se non mesi i residenti chiedono a gran voce un piano speciale per la prevenzione di furti e atti vandalici. I continui proclami sulla videosorveglianza finiscono nel vuoto quando poi si viene a scoprire che alcune telecamere e foto trappole sono spente, perché senza sistema di manutenzione o addirittura compromesse. Carmignano ha perso anni importanti per la riorganizzazione dell’apparato di sicurezza e vigilanza del territorio, un nuovo piano speciale che comprenda tutta l’area medicea e porti ad investimenti su nuove strutture per l’ampliamento dell’organico delle forze di polizia". Il sindaco Prestanti però ha ribadito l’impegno del Comune nella diffusione capillare delle telecamere con 44 apparecchi già installati e altri in arrivo.

M. Serena Quercioli