Vandali contro i pellegrini "Danneggiati più volte i timbri del cammino di San Jacopo"

Non vanno in vacanza i vandali. Succede a Montemurlo dove per la quarta volta è stata presa di mira la cassetta che ospita il timbro dedicato ai pellegrini del cammino di San Jacopo.

"Siamo purtroppo a scrivere di un’altro atto di vandalismo, l’ennesimo, ai danni della cassetta posta fuori della sede Pro Loco in piazza Don Milani", si legge sulla pagina Facebook della Pro Loco di Montemurlo. "La cassettina è dedicata ai turisti e ai pellegrini che percorrono il cammino di San Jacopo ed ha la mera funzione di contenitore per il timbro delle credenziali che attesta il passaggio da Montemurlo insieme ad libretto che serve per lasciare il proprio messaggio. Che senso ha rifarsela con quel povero timbro?". Anche perché non è la prima volta che accade e nemmeno la seconda: uno spregio ripetuto per ben quattro volte. "Questo che faremo rifare è il quarto timbro e il quarto tampone per timbro – si legge ancora nella pagina dell’associazione –. L’amarezza non è ovviamente per i 20 euro di danno materiale, il vero problema è la voglia di distruggere e danneggiare le cose di tutti e questo riteniamo sia un trend veramente sconfortante".

La Pro Loco sta valutando se sporgere querela: "Valuteremo se sporgere denuncia alle autorità competenti perché azioni di questo tipo dopo così tante volte devono essere condannate fortemente. Ci scusiamo con i pellegrini che passeranno in questi giorni per il disagio sarà nuovamente nostra cura ripristinare la cassettina con il timbro il prima possibile".

Dura la condanna anche del presidente della Pro Loco, Lorenzo Scrozzo: "Adesso basta continuare a sopportare i continui vandalismi con cui ci troviamo a combattere da tempo al centro Giovani di piazza Don Milani dove è ospitata la sede della Pro Loco – dice –. Non si tratta di un caso singolo, ma di tanti danneggiamenti subiti nel tempo. Non solo più tollerabili certi atteggiamenti di menefreghismo per il rispetto della cosa pubblica. Abbiamo avvertito i carabinieri della tenenza di Montemurlo che vorrei ringraziare per la disponibilità".

Silvia Bini