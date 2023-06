Vetrina spaccata con un calcio. "Stranieri con machete e bastoni. Basta, il pomeriggio non apro"

Prato, 20 giugno 2023 - "Qui passa di tutto. Stranieri con machete o con bastoni. Gente che si azzuffa o che si tira bicchieri in faccia, come accaduto una decina di giorni fa di fronte al Comune. Sono stufo, ho deciso di non aprire più di pomeriggio, almeno per qualche giorno. Lo faccio per protesta per come è ridotto il centro, in particolare piazza Duomo. Così non si vive". Ha le idee chiare Tiziano Massara, titolare dell’edicola in piazza Duomo, che ha subito una spaccata domenica pomeriggio, intorno alle 17.

"Ho aperto la mattina, poi ho chiuso all’ora di pranzo come sempre – racconta Massara – Sono tornato nel pomeriggio insieme a mia moglie e ho trovato la vetrina delle riviste spaccata. E’ accaduto in pieno giorno, quando ci sono le persone che passano. Non è possibile, questa gente non si ferma davanti a nulla. Ho già sporto de nuncia ai carabinieri".

Alcuni testimoni hanno visto quello che è accaduto. "I testimoni hanno detto di aver visto alcuni stranieri, in particolare marocchini, che giravano qui intorno con un machete e con dei bastoni – aggiunge Massara – Non sarebbe la prima volta. Io, però, non c’ero e non so come è andata".

Secondo quanto riferito dai testimoni, alcuni stranieri – con tutta probabilità marocchini – stavano girando per le vie limitrofe a piazza Duomo come se stessero cercando qualcuno. Sempre i testimoni raccontano che erano armati di machete e di qualcosa che assomigliava a "una pistola". Circostanze che però, al momento, non sono state chiarite e verificate. Fatto sta che uno di questi, a un certo punto e senza motivo, ha tirato un calcio alla vetrina dell’edicola rompendo il vetro. Così, a spregio. A farne le spese è stato per l’ennesima volta Massara che adesso dovrà ripagare i danni.

"Non so chi sia stato, io ho chiamato subito i carabinieri e qualcuno ha detto di aver visto quest’uomo col machete che tirava il calcio alla mia vetrina – spiega ancora Tiziano – E’ certo che sono stufo di questi episodi. Per me è la quarta spaccata da quando sono qui. Tre tre anni ho rilevato l’attività per lasciare aperto un presidio ma lavorare in questo degrado è davvero difficile". Senza contare la volta che, qualche mese fa, all’apertura la mattina ha trovato l’ingresso del chiosco imbrattato con degli escrementi.

"Basta, è arrivato il momento di fare qualcosa – sbotta Massara – Ho deciso di non aprire più di pomeriggio. Lo faccio per dare un segnale perché così non si può più andare avanti. Aprivo di pomeriggio solo per fare presidio. Ma a questo punto non mi conviene più. L’edicola viene usata come nascondiglio delle dosi di droga. Non è possibile, è una vergogna". Saranno acquisite le telecamere della piazza per risalire all’identità del colpevole.

Un’escalation di violenza soprattutto fra persone di origine marocchina che si sarebbe intensificata dopo l’omicidio di via di San Paolo, scoperto il 9 maggio scorso quando la polizia trovò il cadavere di un marocchino di 36 anni, Said Jaador, in uno stabile abbandonato in via di San Paolo. L’uomo era scomparso dal 21 aprile precedente, giorno in cui l’ex moglie fece denuncia alla polizia. Per l’omicidio di Jaador è stato arrestato un connazionale della vittima, 50 anni. Secondo quanto riferito, il litigio fra i due, che dividevano una stanza presa in subaffitto sempre in via di San Paolo, sarebbe scoppiato per motivi di denaro.

Da allora, però, gli episodi violenti si sono intensificati con accoltellamenti, ferimenti e risse che si sono concentrate soprattutto nella zona limitrofa al centro. Possibile che con l’omicidio di Jaador siano saltati degli equilibri? Nessuna pista viene esclusa. GI casi registrati nelle ultime settimane, comunque, sono stati diversi e hanno creato preoccupazione fra i commercianti del centro.