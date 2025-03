Valore Prato. Giusta tutela con modi diversi

Caroppo

Contrapporre il distretto del tessile d’eccellenza (made in Prato) al cosiddetto distretto parallelo (dove si annida anche l’illegalità made in Chinatown) è naturale, giusto e giustificato. Ma non basta, non è sufficiente, in questo momento, per far prevalere la storia di Prato sulla malavita fiscale e criminosa che tende a mettere radici nel territorio. In queste settimane ci sono state sdegnate reazioni quando, specialmente fuori città, si è associato il nome di Prato al malaffare. Anche questi comportamenti sono assolutamente comprensibili. Troppo superficiale chi mischia rischiando di rendere uguale ciò che uguale non è.

Detto questo ci vogliono anche reazioni diverse (alcune delle quali si stanno già fortunatamente manifestando).

Primo: non mettere la polvere sotto il tappeto come detto molte volte, non far finta di niente, non ’ghettizzare’ come se certi fenomeni non appartenessero a tutto il territorio.

Secondo: comunicare diversamente il distretto, la città, il territorio. La comunicazione è fondamentale nel terzo millennio per dare visibilità proporzionata al valore Prato.

Terzo: la crisi attanaglia e morde, ma l’imprenditore illuminato del distretto d’eccellenza deve cercare di essere protagonista. Non solo nel lavoro e nel fare impresa, ma anche per incidere positivamente affinché tutto il tessuto economico e anche sociale abbia beneficio. Come? Con idee, partecipazione e possibilmente risorse.

Quarto: è finito il tempo in cui l’eccellenza di tanti copriva anche le "magagne" di pochi o di altri. E’ il momento della trasparenza. Dire, sottolineare e denunciare quando necessario.